OSMANLISPOR'DA FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

5 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını Batıkent Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular salonda egzersiz lastiğiyle yaptıkları özel ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra antrenman sahasında çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Başkent ekibi gruplar halinde taktik, şut ve gol organizasyonları çalıştı. Antrenman, duran top çalışmasıyla son buldu. Antrenmana tedavi süreci tamamlanan Aminu Umar da katıldı.

Osmanlıspor yarın öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve sonra akşam saatlerinde havayoluyla İstanbul’a hareket edecek.