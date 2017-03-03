"FENERBAHÇE FORMASINI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li Candace Parker, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Parker, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır ABD dışında forma giydiğini ve 6 sene Rusya'da oynadığını hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe her zaman takip ettiğim ve sevdiğim bir kulüptü ve hep kafamda vardı. Teklif gelince çok sevindim. Lavender ve Gruda buranın çok güzel bir şehir, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp ve taraftarının çok ateşli olduğunu söylediler. Bir an önce Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'i hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli basketbolcu, "Basamak basamak gitmeliyiz. Önce Avenida'yı geçip adımızı Dörtlü Final'e yazdıralım. Elbette kapasitemiz var ama öncelikle önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa'da şampiyon olması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

Sarı-lacivertli takımdaki Lavender ve Gruda ve Quigley'i iyi tanıdığını belirten Parker, "Çok fazla oyuncuyu tanıyor olmam büyük avantaj. Adaptasyon sürecinin fazla uzun olmayacağını biliyorum. Önümüzde bir Avenida serisi var. Hızlı bir tempoda oraya adapte olup elimden geleni yapacağım ve Dörtlü Final'de de katkılarım olacak." diyerek görüşlerini aktardı.