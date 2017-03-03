FRANSIZ FUTBOLUNUN ACI GÜNÜ

Fransa'nın Stade de Reims ve İspanya'nın Real Madrid takımlarında forma giyen Fransız futbolcu Raymond Kopa, 85 yaşında öldü.

Fransız futbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve oynadığı takımlara kazandırdığı birçok kupada önemli payı olan Kopa, 1958 yılında Altın Top ödülüne layık görülmüş ve aynı yıl Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu seçilmişti.

Bu arada Fransa'nın Angers kentinde hayatını kaybeden Kopa için bir başsağlığı mesajı yayımlayan Real Madrid Kulübü, 1956-1959 yılları arasında eflatun-beyazlı takımda oynayan Fransız futbolcunun kulüp tarihinin en büyük yıldızları arasında yer aldığını vurguladı.

Rial, Puskas, Gento ve Di Stefano gibi Real Madrid'in diğer efsane isimleriyle birlikte forma giyen, 103 maçta 30 gol atan Kopa'nın oynadığı 3 sezonda İspanyol kulübünün 3 Avrupa kupası, 2 lig ve 1 Latin Kupası kazandığı hatırlatıldı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de Fransız futbolcunun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz, yaşam ve spor değerlerinin bir referansı olan Kopa ile büyüdük." değerlendirmesinde bulundu.