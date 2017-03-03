İpek - Elise çifti yarı finalde elendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

İPEK - ELİSE ÇİFTİ YARI FİNALDE ELENDİ

İpek - Elise çifti yarı finalde elendi

Malezya'da devam eden Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu-Elise Mertens çifti, yarı finalde elendi.

188 Okunma

Malezya'da devam eden Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu-Elise Mertens çifti, yarı finalde elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kuala Lumpur'daki organizasyonda çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı ekibi geçerek isimlerini son 4'e yazdıran Soylu ve Mertens, yarı finalde Avustralyalı Tandem Ashleigh Barty-Casey Dellacqua çifti ile karşı karşıya geldi.

Soylu ve Belçikalı partneri Mertens, 60 dakika süren müsabaka boyunca 5 kez servis kırdırarak 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-0 yenik ayrıldı.

ETİKETLER
Gençlerbirliği, Scekic'ten yoksun çalıştı
Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
1
Gümüşhanespor, yasağı dozerlerle deldi!
Ankaragücü - Sarıyer 38. randevuda
1
Murat Cavcav: "Armudun dibine elma düşmez"
Mustafa Kaplan: "1 puan almak da önemliydi"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿