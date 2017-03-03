İPEK - ELİSE ÇİFTİ YARI FİNALDE ELENDİ

Malezya'da devam eden Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu-Elise Mertens çifti, yarı finalde elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kuala Lumpur'daki organizasyonda çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı ekibi geçerek isimlerini son 4'e yazdıran Soylu ve Mertens, yarı finalde Avustralyalı Tandem Ashleigh Barty-Casey Dellacqua çifti ile karşı karşıya geldi.

Soylu ve Belçikalı partneri Mertens, 60 dakika süren müsabaka boyunca 5 kez servis kırdırarak 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-0 yenik ayrıldı.