Fernando Torres taburcu oldu

Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Atletico Madrid'in İspanyol futbolcusu Fernando Torres, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Atletico Madrid'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deportivo ile Atletico Madrid arasında oynanan lig karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybederek hastaneye kaldırılan İspanyol futbolcu Torres'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler verildi. Geceyi hastanede geçiren Fernando Torres'in taburcu edildiği belirtildi.

Hastaneden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Faul anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

- Neymar'ın babasından faul öfkesi

Öte yandan, Torres'in hastaneye kaldırılmasına yol açan faul, futbol dünyasında tartışmalara yol açtı. Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın babası Neymar Santos, Instagram hesabından İspanyol futbolcuya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Torres'e faulü yapan Deportivolu Alex Bergantinos'u eleştiren Neymar'ın babası, 2014 Dünya Kupası'nda benzer bir faule maruz kalarak sakatlanan oğlunun da zor anlar yaşadığını hatırlatarak, "Çok zor bir durum. Hakemler, bir futbolcunun orantısız güç kullanmasına daha ne kadar süre izin verecek. Bu tip hareketlerin futbolda yasaklanması için daha kaç futbolcunun yaralanması gerekiyor. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin Fernando Torres." değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gerçekleşen olayda, hava topuna çıkan Torres ile Bergantinos çarpışmıştı. Kafasına aldığı darbenin ardından yerde hareketsiz kalan ve dili boğazına kaçan 32 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmıştı. Torres, kafa travması şüphesiyle stada en yakın hastanenin acil servisine götürülmüştü.