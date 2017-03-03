"EN FAZLA FUTBOL STADYUMU YAPAN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığından ümitli olduğunu söyledi. Türkiye'deki tesisleşme hamlemizin Avrupa'da örneğinin olmadığını kaydeden Düşmez, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini ülkemizde düzenleyeceğimizi hissediyorum" dedi.

Ali Düşmez, TFF heyetinin UEFA'ya adaylık dosyasını teslim ettiğini hatırlatarak, "2024 Avrupa Şampiyonası finallerini ülkemizde düzenleyeceğimizi hissediyorum." dedi.

Türkiye'nin önemli bir tesisleşme hamlesine girdiğini vurgulayan Düşmez, "Bir Dünya Kupası'nda 2-3 tesis yapılırken, bizde 10'lu, 20'li rakamlardan bahsediliyor. Büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Sporu da çok seviyoruz. 2024'ü hak ediyoruz ve organizasyonu alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da örneği yok"

Ali Düşmez, son yıllarda bir çok yeni stadın hizmete sokulduğunu ve bunun Avrupa'da örneği bulunmadığını aktardı.

Türkiye'nin yeni stat sayısı bakımından sadece ABD ile kıyaslanabileceğini anlatan Düşmez, "Bizim tesisleşme hamlemizin Avrupa'da hiç örneği yok. Devletimiz 33 büyük stadyum planladı, bunun yüzde 60-70'i de kullanıma açıldı. Zannediyorum ABD ile çekişiyoruz. En fazla futbol stadyumu yapan iki ülkeden biriyiz. Ülkemizle gurur duyabiliriz. Fair play ve kardeşliği ön planda tutarsak, yapamayacağımız hiçbir şey yok." diye konuştu.

"UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin ev sahibiyiz"

Ali Düşmez, TFF olarak UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'ne (UEFA Regions Cup 2017) 1-9 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'yi temsilen turnuvada yer alan İstanbul Bölge Karması'nın finallere kalmasının ardından TFF yönetiminde ev sahipliği yapılması yönünde bir istek oluştuğunu anlatan Düşmez, şöyle konuştu:

"UEFA'ya, dostlarımızı çok güzel ağırlayacağımızı ve iyi bir organizasyon yapabileceğimizi ifade ettik. Bir futbol ülkesi olduğumuzu verilerle ortaya koyduk. Finallere kalan 8 ülkenin hepsinde yapılabilirdi ama UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin ev sahibi biz olduk. Bu nedenle ülkemiz adına çok mutluyuz."

Düşmez, UEFA'nın bu organizasyonu çok önemsediğine de dikkati çekerek, "UEFA'nın üçüncü, dördüncü adamları olarak gösterilen kişiler buradaydı. Ne kadar önem verdiklerini ifade etmek adına bunu söylüyorum. Hem TFF'nin organizasyonunu hem de Riva'daki bu tesisimizi gördükten sonra karar verdiler. Futbola verdiğimiz önemi, ülkemizin gücünü, neler yapabileceğimizi görmeleri önemliydi." diyerek sözlerini tamamladı.