Şanlıurfaspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞANLIURFASPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfaspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 23. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Ovıdıu Andreı Marc, Berkay Can Değirmencioğlu, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Daudet Ndongala, Bakary Soro, Caner Cavlun, Sinan Ören

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Ahmet Ayaz, Eser Birinci

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