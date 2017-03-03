ŞANLIURFASPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 23. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Ovıdıu Andreı Marc, Berkay Can Değirmencioğlu, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Daudet Ndongala, Bakary Soro, Caner Cavlun, Sinan Ören
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Göksu Alhas, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Ahmet Ayaz, Eser Birinci
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