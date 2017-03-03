Gümüşhanespor, yasağı dozerlerle deldi!
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GÜMÜŞHANESPOR, YASAĞI DOZERLERLE DELDİ!

Gümüşhanespor, yasağı dozerlerle deldi!

Gümüşhanespor, seyircisiz oynama cezasını yasal olmayan yöntemlerle delerek maçlarını taraftarlarına izlettirmek için hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Gümüşhanespor - Ankaragücü karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Karadeniz ekibi, bu yasağı yasal olmayan yöntemlerle delmek için hazırlıklarını tamamladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, verdiği talimat ile Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’nun içini net bir şekilde gösteren kayalık görünümlü tepeyi dozerler vasıtasıyla yıktırarak Gümüşhanespor taraftarlarına maç izleme imkanı tanımak için yola koyuldu.

Gümüşhanespor taraftarları, stadyumunun bahçesi konumundaki taşlık alanların yıkılarak düz bir yer halini almasıyla adeta yasadışı tribünü andıran yerden maçları izleyebilecek. 

TFF kuralları gereği yasak

Gümüşhane Belediyesi’nden çıkan karar ile seyircisiz maçlarda böylesine bir kolaylık sağlanması, TFF’nin talimatları gereği yasaklanmıştı. TFF’de yer alan maddeye göre, seyircisiz maçlarda stadyumun içi ve çevresi, spor alanı olarak sayılıyor. Bu maddeye dayanarak Gümüşhanespor taraftarlarının seyircisiz maçta açık alandan maçı izlemesi, TFF’nin kuralları gereği sakıncalı ve yasaklı olarak adlandırılıyor.  Gümüşhanespor takımı, yasadışı tribün inşa ederek bu yasağı çiğnemeye kalkarsa PFDK, tekrar bir ceza daha verebilir.

Gümüşhanespor ile şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü’nde taraftarlar, sosyal medya hesaplarından bu olaya isyan ederek yasağın çiğnendiğini ve yetkililerin bu duruma el koyması gerektiğini belirtti. Ankaragücü yönetiminin de bu durum karşısında kayıtsız kalmayacağı, TFF’deki gerekli mercilere konuyu açacağı kaydedildi.

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Ankaragüçlü Batıkentli
3 Mart 201717:34
Yuh yuh yuh yazıklar olsun.... federasyon ne iş yapar... Şampiyon Ankaragücü....
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