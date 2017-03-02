UEFA BÖLGELER KUPASI FİNALLERİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

İstanbul'da 1-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek organizasyonda yer alan 8 takım, dörderli iki grupta eşleşti.

Türkiye'nin 1-9 Temmuz'da ev sahipliğini üstleneceği UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin (UEFA Regions Cup 2017) kura çekimi yapıldı.

Amatör futbolda Avrupa'nın en iyi 8 takımının yer alacağı organizasyonun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, UEFA Milli Takım Müsabakaları Müdürü Lance Kelly, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve katılımcı ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

Türkiye'yi temsilen İstanbul Bölge Karması'nın katılacağı turnuvada; Castilla ve Leon (İspanya), Ingulec-Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Güney Bölgesi (Rusya), Lizbon (Portekiz), Olomouc Bölgesi (Çekya), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti) ve Zagreb (Hırvatistan) takımları yer alacak.

Kura çekiminde 8 takım, dörderli iki gruba ayrılırken, eşleşme şöyle oldu:

A Grubu: İstanbul Bölge Karması, Ingulec-Kirovograd Bölgesi, Zagreb, Lizbon

B Grubu: Castilla ve Leon, Olomouc Bölgesi, 2. Bölge, Güney Bölgesi

Maçlar İstanbul'da oynanacak

UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nin maçları İstanbul'da yapılacak.

Turkcell'in sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda müsabakaların, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir ve Yusuf Ziya Öniş statlarında oynanacağı duyuruldu.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan UEFA Bölgeler Kupası, UEFA'nın amatör futbol dalındaki tek organizasyonu olarak dikkat çekiyor. Kendi ülkelerindeki maçlarda birinci olan amatör takımlar, UEFA Bölgeler Kupası elemelerinin ardından finallere yükselme hakkı elde etti.

İstanbul Bölge Karması, Türkiye'de yapılan amatör bölge karmaları arasındaki elemelerde birinci olarak, Moldova'da gerçekleştirilen 2016-2017 UEFA Bölgeler Eleme Turu'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve finallere katılma hakkı yakalamıştı.

Düşmez: "Turnuvaya çok büyük önem veriyoruz"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, amatör futbolun önemine dikkati çekerken, UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin 6. kez katılım gösterdiğini anlatan Düşmez, "TFF olarak finallerin Türkiye'de olmasını çok istedik. Bu turnuva geldi ve çok mutluyuz. Ülkemizin bir spor, özellikle futbol ülkesi olduğunu biliyoruz ve tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu turnuvaya çok büyük önem veriyoruz. Ev sahibi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kelly: "Mükemmel geçeceğine inanıyorum"

UEFA Milli Takım Müsabakaları Müdürü Lance Kelly, tüm katılımcı ülkelere başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye'de çok güzel bir organizasyon olacağına inandığını aktaran Kelly, şunları söyledi:

"Şu ana kadar gösterdikleri mükemmel organizasyon için tüm TFF ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten de çok başarılı bir ekipsiniz. Umarım tüm katılımcılar bu şehrin keyfini çıkarır. Temmuz ayında burada bir kez daha buluşmak ve bu güzel şehrin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. İzlenimlerime göre, bu turnuvanın baştan sona mükemmel geçeceğine inanıyorum."