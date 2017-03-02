"Tamamen takım çalışması ve disipliniyle ilgili"
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"TAMAMEN TAKIM ÇALIŞMASI VE DİSİPLİNİYLE İLGİLİ"

"Tamamen takım çalışması ve disipliniyle ilgili"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.

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Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.


Gün içerisinde gündeme gelen, "Erkan Zengin-Mustafa Denizli kavga etti" iddialarını cevaplayan Denizli, "Bunlar bir takım içerisinde olacak sorunlar. Sorunları çözmek için oturulur konuşulur. Bu hafta yapılan çalışmalar Erkan Zengin'in kadroya alınmamasını gerektirdi. Tamamen takım çalışması ve disipliniyle ilgili. Bu tarz uygulamalar benim çalışma sisteminde etkili olmuştur.

Bu konularla ilgili konuşma yapmam gerekmiyor. Kısa sürede burada öğreneceğim çok şey var. Önümüzde Boluspor maçımız var. Her hafta oynadığımız maçlar bizim için önemli. Eskişehirspor'u Süper Lig'de göreceksiniz. Bütün çalışmaları değerlendiriyoruz. Kısa sürede 2 maç oynadık onun dışında takımla ilgili bilgiler alıyorum. Camianın ne beklediğini biliyoruz. Tamamen daha önce yapmış olduğumuz planları hayata geçirmek hedefim" dedi.

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