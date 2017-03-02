Ali Ay, istifa ve Batalla olayını değerlendirdi
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ALİ AY, İSTİFA VE BATALLA OLAYINI DEĞERLENDİRDİ

Ali Ay, istifa ve Batalla olayını değerlendirdi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay gündem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay gündem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Yönetim Kurulu’nda yaşanan istifalar ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Başkan Ali Ay, “Bu konu hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta yönetici istifaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunacağım. Arkadaşlar istifaları kendileri verdiler” dedi. ‘Yönetim Kurulunda başka istifa bekliyor musunuz?’ sorusuna ise Başkan Ay, “Evet bir istifa daha bekliyorum” diyerek bu süreçte bir yönetim kurulu üyesinin daha istifasını beklediğini belirtti.

BATALLA YORUMU

Bugün gündeme bomba gibi düşen ve geçtiğimiz gün istifa eden Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak’ın Batalla ile ilgili sözlerini talihsizlik olarak niteleyen Ali Ay, “Talihsiz bir açıklama olmuş. Ben Batalla ile görüştüm. Kaptanımızın morali şu anda gayet iyi durumda kendisine ‘Gaziantepspor maçına konsantre olun’ dedim. O maçtan sonra her şey çok daha farklı olacak” dedi.

 

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