DAÇKA'NIN KONUĞU PANATHİNAİKOS

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 24. hafta karşılaşmasında 3 Mart Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını konuk edecek.
Ligde üst üste 3 maç kaybettikten sonra Fenerbahçe galibiyetiyle yenilgi serisine son veren Darüşşafaka Doğuş, son maçında ise Real Madrid'e mağlup olmuştu.
Geride kalan 23 maçta 11 galibiyet ve 12 yenilgi alan Darüşşafaka Doğuş 9. durumda yer alırken, Panathinaikos Superfoods'un 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı, Yunan ekibi karşısında 86-80'lik skorla kaybetmişti.
Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.