Altay'da futbolculara Kütahya uyarısı
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ALTAY'DA FUTBOLCULARA KÜTAHYA UYARISI

Altay'da futbolculara Kütahya uyarısı

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, deplasmanda küme düşme hattındaki Kütahyaspor'la oynayacakları karşılaşma öncesi oyuncularını uyardı.

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Kütahya ekibinin 24 puanın 19'unu iç sahada topladığını belirten Biçer, "Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan bir takımla karşılaşacağız. Biz de deplasman performansı en iyi olan ekibiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz" dedi.

Takımının fiziksel ve zihinsel sıkıntısı olmadığını finale adım adım yaklaştıklarını ifade eden Cüneyt Biçer, "Yakaladığımız havayı kaybetmeden aynı ritmi sürdürmeliyiz. Puan kaybetme lüksümüz yok. Yukarıya iyice ısındık. Zirvenin bir parçası olduk. Tek derdimiz İzmir'e 3 puanla geri dönmek" diye konuştu. Siyah beyazlılarda iyileşen forvet Hüsamettin'in bu hafta da riske edilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan sezonun ilk yarısını Altay'da geçiren Kütahyaspor kalecisi Süleyman, eski takımına rakip olacak.

Mustafa Köprülü - DHA

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