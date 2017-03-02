AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN GÖZÜ FİNALDE!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Medipol Başakşehir'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantaj elde eden Akhisar Belediyespor, gözünü finale çevirdi.

5 Nisan'da evindeki rövanşta ağırlayacağı rakibi karşısında golsüz beraberlik ve her türlü galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak yeşil siyahlı ekip, son 4'e kalması durumunda tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Akhisar Belediyespor, Türkiye Kupası'nda geçen sezon da çeyrek final oynayarak Galatasaray'a elenmişti. Yarı finale çıkan taraf, Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Turu geçmeleri halinde final yolunun açık olduğunu belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Sadece avantajlı bir skor aldık. Akhisar'daki rövanşta Medipol Başakşehir'e karşı işimizin kolay olmayacağını düşünüyorum. Ama bu turu geçersek içimden sanki final oynarız gibi geliyor" dedi.

Kaleci Fatih'in sakatlığının sürdüğü yeşil siyahlılarda Larsson ve Custodio'nun takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Medipol Başakşehir deplasmanında rakip kaleci Volkan Babacan ile girdiği pozisyonda dizine darbe alan golcü oyuncu Sokol Cikalleshi'nin son durumun iyi olduğu ve ciddi bir sakatlığı bulunmadığı kaydedildi.



Medipol Başakşehir deplasmanının 78'inci dakikasında rövaşata golüyle takımına 1-1 beraberliği getiren Akhisar Belediyesporlu Ricardo Vaz Te, kupada bu sezon oynadığı 8 maçta 14 gol atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Kupada eleme turu, grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek finali boş geçmeyen Portekizli yıldız, takımını tarihinde ilk kez yarı final kapısına getirdi. Grup aşamasında attığı 10 golle kupanın gol kralı olan Vaz Te, ligde ise bu yıl 19 maçta 3 gol kaydetti.



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)