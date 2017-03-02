İŞTE RODELLAGA GERÇEKLERİ

Trabzonspor'un Rodallega transferinin ilk taksidini ödemediği için tesislere haciz memeurlarının geldiği iddia eidlmişti. Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'a haciz geldiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak olayın detayları ortaya çıktı.



Trabzonspor kulübüne haciz geldiği ancak bu olayın Rodellega ile alakalı olmadığı ortaya çıktı.



Carl Medjani'nin ilk transfer döneminde avukatlığını yapan birisine verilen çekle alakalı olduğu öğrenildi. Daha sonra bu çekle alakalı kulübe tebligatında gönderildiği ancak bu işin kongre süğrecine denk geldiği için unutulduğu öğrenildi.



Dün haciz işlemi için görevlilerin kulübe geldiği, yöneticilerin de anlaşma sağladığı, protokol imzalayarak konunun kapandığı bildirildi.