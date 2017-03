ALİ TANDOĞAN VE DENİZLİ'NİN HEDEFİ ÜST SIRALAR

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un teknik direktörü Ali Tandoğan, 23. haftada Samsunspor ile sahalarında yapacakları maçı kazanarak puan cetvelinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Tandoğan, takımının antrenmanı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki her rakibi önemsediklerini belirtti. Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Ali Tandoğan, şunları kaydetti:



"Samsunspor’u yenerek puan cetvelinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. O yüzden rakip takımın bütün özelliklerini öğrenmemiz gerekiyor. İkinci yarılar, her zaman zor geçer. İlk yarıda aldığınız puanlar sizin için avantajdır, biz zaten bunları yeterince kullandık. Artık oyuncularımın bunun farkına varıp olaya adapte olacaklarını düşünüyorum. Bundan sonra inşallah bizim için güzel günler gelecek, buna inancım tam."



Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Tandoğan, kimi zaman şanssızlıklar yaşadıklarını aktardı.



Ligde alt sıradaki takımlara karşı bazen şanssız şekilde kaybettiklerini anlatan Tandoğan, "Kazanmak için mücadele eden takımlara karşı siz de oynuyorsunuz ama bazıları sizi bozmaya çalışıyor. Oyuncularım, Samsunspor maçına ’Alt sıralarda bulunan takım’ olarak bakmıyor. Bu maça çok ciddi hazırlanacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Bu arada Denizlispor, 5 Mart Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı müsabaka öncesi Denizli Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı. Doğan Seyfi Atlı Stadı’ndaki karşılaşmayı Denizlispor 3-2 kazandı.