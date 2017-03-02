BAYER LEVERKUSEN CEZAYA İTİRAZ ETMEYECEK

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Türk futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezası için İsviçre Federal Mahkemesine itirazda bulunmayacak.

Hakan'ın menajeri Bektaş Demirtaş, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun devam eden men cezasına ilişkin bilgiler verdi.

Kulüple futbolcunun ortak bir karar aldığını belirten Demirtaş, FIFA tarafından verilen ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanan söz konusu cezaya itiraz etmek amacıyla İsviçre Federal Mahkemesine başvurulmayacağını vurguladı.

Demirtaş, davanın mahkemede olumlu sonuçlanma olasılığının çok düşük olduğunu kaydederek, "İsviçre Federal Mahkemesinde davayı kazanma olasılığımız yüzde 5. Kazansak bile karar, yeniden CAS'ta görülecekti. Yargı süreci devam ettikçe bu ceza, Demokles'in kılıcı gibi futbolcunun ve Bayer Leverkusen'in üzerinde sürekli sallanacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı sürecinin devam etmesi halinde 23 yaşındaki futbolcuya FIFA tarafından transfer yasağı getirilmesi riskinin de olacağını vurgulayan Demirtaş, Bayer Leverkusen'in uygun bir teklif gelmesi halinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferine izin verebileceğini söyledi.

Bu konuda karar verme yetkisinin tamamen Bayer Leverkusen'de olduğunu hatırlatan Demirtaş, "Bayer Leverkusen’in kabul edebileceği bir teklif gelirse ve bu Hakan için de uygun olursa transfer gerçekleştirilir." ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.