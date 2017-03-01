Türkiye - Moldova maçının biletleri tükendi
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TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

Türkiye - Moldova maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de yapacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

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A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de yapacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te oynayacağı maça taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, "Futbolseverlere teşekkür eder, karşılaşmada şimdiden iyi seyirler dileriz." denildi.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları kategorilerine göre 10, 20 ve 30 liradan satışa sunulmuştu.

Açıklamada ayrıca, millilerin 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadı'nda oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçının bilet satışının ise "taraftarkulubu.tff.org" üzerinden devam ettiği bildirildi.

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