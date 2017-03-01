BEŞİKTAŞ'IN DERBİ KABUSU BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği başarılı sonuçlarla liderliğini sürdüren Beşiktaş, geçen sezon göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbilerdeki hegemonyasını kırdı.

Şenol Güneş öncesindeki iki sezonda oynadığı derbilerde galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın göreve gelmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında atağa geçti.

Slaven Bilic yönetiminde 2013-2014 ile 2014-2015 sezonlarında çıktığı 8 derbide de galibiyet göremeyen Beşiktaş, son iki sezonda Güneş yönetimindeki 9 derbinin 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.

Şenol Güneş'in öğrencileri, son iki sezondaki derbilerde Galatasaray'a mağlup olmazken, 2 yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Güneş yönetimindeki 9 derbi

Beşiktaş, görevinin ilk yılında şampiyonluğa ulaştığı Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile biri Ziraat Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig olmak üzere 9 karşılaşma oynadı.

Bu maçların 4'ünden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, 3'ünde berabere kaldı, 2'sinde rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile son iki sezonda oynadığı derbilerde toplamda 10 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş idaresinde Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 3 gol atan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü. Galatasaray maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakibinin ise 4 golüne engel olamadı.

Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 derbi kazandı

Son iki sezonda Fenerbahçe 3, Galatasaray ise bir derbi galibiyeti yaşadı.

Fenerbahçe, bu sürede Galatasaray ve Beşiktaş ile dörder olmak üzere 8 derbi oynadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlardan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray ise söz konusu dönemde Beşiktaş ile 5, Fenerbahçe ile de 4 olmak üzere toplam 9 derbiye çıktı.

Bu derbilerin birini kazanan sarı-kırmızılı takım, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Şenol Güneş'in derbi karnesi

Beşiktaş'ın, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Organizasyon Maç Sonuç Süper Lig (2015-2016) Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2 Süper Lig (2015-2016) Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Süper Lig (2015-2016) Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Süper Lig (2015-2016) Galatasaray-Beşiktaş 0-1 TFF Süper Kupa Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Süper Lig (2016-2017) Beşiktaş-Galatasaray 2-2 Süper Lig (2016-2017) Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 Ziraat Türkiye Kupası (2016-2017) Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Süper Lig (2016-2017) Galatasaray-Beşiktaş 0-1

Bilic yönetiminde galibiyet yok

Beşiktaş, teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 2013-2014 ile 2014-2015 sezonlarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde rakipleriyle oynadığı 8 müsabakadan 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Bilic'in ilk sezonunda 4 derbiyi de gol atamadan yitiren Beşiktaş, ikinci sezonda ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu iki sezonda derbilerde sadece 4 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.

Güneş ile 87 maçta 53 galibiyet

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 87 resmi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik adam idaresindeki maçlarda 53'ünü kazanırken, 20'sinde berabere kaldı, 14'ünü de kaybetti.

Bu maçlarda 178 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 100 gole engel olamadı.