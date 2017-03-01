PHELPS DOPİNG YAPILDIĞINA İNANIYOR

Olimpiyat tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu olan eski ABD'li yüzücü Michael Phelps, rakiplerinin tamamının dopingsiz olduğu bir uluslararası yarışa katıldığına inanmadığını söyledi.

Phelps, dopinge karşı nasıl daha etkin mücadele edilebileceğinin tartışıldığı ABD Temsilciler Meclisi'nin Enerji ve Ticaret Komitesi'nde tanıklık yaptı.

28 madalyayla olimpiyat tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu unvanının sahibi Phelps, "Rakiplerimin tamamının temiz olduğu bir uluslararası yarışa katıldığımı sanmıyorum. ABD'deki etkinliklerde yarışan yüzücülerin temiz olduğunu biliyorum çünkü hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Küresel ölçekte de gerekli tedbirler alınmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda aldığı 23 altın madalyayla bu konudaki rekoru da elinde tutan Phelps, "Kariyerim boyunca doping yaptığını düşündüğüm sporcular oldu. Şüphelendiğim durumların bazıları ise tasdiklendi. Kendim gibi test süreçlerinden düzenli olarak geçen sporcuları da düşündüğümde, bazılarının dopingli şekilde yarıştığını kabullenmek çok zordu. Sporcuların kendilerine inanmaları için sistemin adaletini sağlamakla mükellef mercilere güvenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yüzücü, 5 altın ve 1 gümüş madalya elde ettiği 2016 Rio Olimpiyatları sonrası 31 yaşında kariyerini noktalamıştı.