AZİZ YILDIRIM'DAN SERT CEVAP

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisinde yayımlanan yazısında, olağanüstü kongreye gidilmeyeceğini açıkladı.

Demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğinin altını çizen Fenerbahçe Başkanı, bunu düşünenlere yanlış yolda olduklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, "Bu yanlışı kendilerine yol tutanların bilmesini isterim ki, geçmişte de bu yanlış yolu bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, şimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karşısında yine ben olurum" ifadelerine yer verdi.

"Bu yöntemlerle Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olacak bir Fenerbahçeliyi tanımıyorum, bilmiyorum. Eğer ortada bu yöntemle Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olan, bu yöntemle mevcut yönetim yıkıldığında ortaya çıkacak bir başkan adayı varsa bunu da bir Fenerbahçeli olarak bilmek isterim" diyen Fenerbahçe Başkanı, başarısız sonuçların ve kötü gidişin geçici olduğunu vurguladı.

Başkan Aziz Yıldırım ayrıca "Çıkacak Yargıtay kararı sonrasında, Genel Kurul üyelerimize vermiş olduğumuz söz, kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.