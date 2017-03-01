ANKARAGÜCÜ'NÜN OYUNCULARI ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Ankaragücü'nde Sarıyer maçı öncesinde oyunculardan Ömer Bozan, Mehmet Taşcı ve Ferhat Çulcuoğlu açıklamalarda bulundu.

İLİŞKİLİ HABER Niğde Belediyespor - Ankaragücü maç sonu

Ankaragücü, hafta sonu oynayacağı Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe Tesislerinde Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dört grup halinde istasyon ve kuvvet çalışması yapan takımımız, daha sonra pas ve orta çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde ise yüksek tempolu yarım sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Sarı-Lacivertli takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ankaragücü'nde Sarıyer maçı öncesinde oyunculardan Ömer Bozan, Mehmet Taşcı ve Ferhat Çulcuoğlu açıklamalarda bulundu.

Foto Albümü Ankaragücü'nün oyuncuları şampiyonluğa inanıyor 12 FOTO

Ömer Bozan : “Taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

Sarıyer maçının çok önemli olduğunu ifade eden Ömer Bozan,

” Sarıyer maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor.

Her karşılaşma bizim için büyük önem taşıyor.

İkinci devre maçları zorlu geçiyor.

Tüm taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemeye ve desteğe bekliyorum.

Taraftarlarımızın desteği bizlere moral ve güç veriyor.

İnşallah Sarıyer karşılaşmasından üç puan alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Taşçı : “Her maç final havasında “

Sarıyer karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Mehmet Taşçı,

“ Tüm maçlara üç puan için çıkıyoruz ve karşılaşma boyunca istekli ve arzulu oynuyoruz.

Puan kaybetmek istemiyoruz.

Artık bizim için her maç final niteliğinde ve 12. adam olarak taraftarlarımızı Sarıyer karşılaşmasında görmek istiyoruz.

İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşıp camiamızı mutlu edeceğiz.” dedi.

Ferhat Çulcuoğlu : “İnancımızı hiç kaybetmedik”

Sezon başından beri hedefimize odaklanmış olarak mücadele edildiğini ifade eden Ferhat Çulcuoğlu, “Ankaragücü camiasının uzun zamandır beklediği şampiyonluğu yaşamak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Arkamızda büyük bir yönetim ve taraftar desteğinin olduğunun farkındayız. Bu da bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Hedefimize çok yaklaşmış bulunuyoruz. Her ne kadar iniş çıkış yaşasak da inancımızı hiç kaybetmedik. Artık her maçın final havasında oynayacağız. Niğde galibiyeti tekrar bizi ayağı kaldırdı. Bu haftada muhteşem seyircimiz ile beraber seri galibiyetler elde ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımız ve camiamızın hiçbir zaman bize inanmaktan ve destek olmaktan vazgeçmesini istemiyoruz. Şampiyon olarak camiamızı beklenen mutluluğa ulaştırmak ve bizde futbolcular olarak Ankaragücü’nün şanlı tarihine yazılmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkent ekibi Sarıyer maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.