NEFES KESEN MAÇTAN BERABERLİK ÇIKTI!

Şampiyonluk yarışında mücadele eden iki takım lider Sincan Belediyespor ile ikinci sıradaki Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya geldi. Sincan Fatih Çim Saha’daki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Foto Albümü Nefes kesen maçta, beraberlik çıktı! 5 FOTO

Süper Amatör Lig’de şampiyonluğun iki güçlü adayı Sincan Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Süper Amatör Lig’in 20. haftası sezonun en önemli maçına sahne oldu. Şampiyonluk yarışında mücadele eden iki takım lider Sincan Belediyespor ile ikinci sıradaki Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya geldi. Sincan Fatih Çim Saha’daki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Lig’de 50 puanla lider olan Sincan Belediyespor’un üç puan gerisinde olan Yenimahalle Belediyespor 34. Dakikada Doğukan’ın golü ile 1-0 öne geçerken, Sincan Belediyespor 43. Dakikada Müslüm’le karşılık verdi ve karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Sahada nefes kesen bir mücadele yaşanırken şampiyonluğun iki adayı sahadan birer puanla ayrıldılar.

“Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz”

Karşılaşma sonrasında Sincan Belediyespor Teknik Sorumlusu Evren Şenel, Sezonun en önemli maçıydı. 6 puanlık maç da diyebiliriz. İkili averajda geride olmamız bizi biraz daha tedirgin etti. Bir puan yarıyor gibi görünse de 6 maçımız daha var. İnşallah layığıyla sezonu iyi yerlerde bitiririz. Galibiyeti kaçırdığımız için üzüntülüyüz.” Diye konuştu.

“Ligin kalitesine yakışır bir maç oldu”

Yenimahalle Belediyespor Teknik Sorumlusu Fatih Arıcı ise, “ Sincan Belediyespor’u tebrik ediyoruz. Ligin kalitesine yakışır bir maç oldu. Şuanda onlar önde. Geri kalan 6 haftada hata yapmalarını bekleyeceğiz. Evren hocamı tebrik ediyorum.” dedi.

Sincan Belediyespor: 1

Yenimahalle Belediyespor: 1

Saha: Sincan Fatih Çim Saha

Hakemler: Alper Karasu***, Rıfat Ergan***, Levent Taşdelen***

Saha Komiseri: H.M. Güngör

Sincan Belediyespor: Burak***, Berkay***, Serhat** (Hasan**), İlker***, Kaan***, Emrah***, Ömer***, Abdullah** (İsmail**), Mehmet***, Emre***, Müslüm**** (Batuhan**)

Teknik Sorumlu: Evren Şenel

Yenimahalle Belediyespor: Emre Can***, Erhan***, Mert Tolga***, Hidayet***, Ali***, Kadir***, Doğukan****, Çağrı** (Fazlı**), Tayfun** (Mustafa**), Hasan** (Ozan Can**), Osman Talha***

Teknik Sorumlu: Fatih Arıcı

Goller: Dk. 43 Müslüm (Sincan Belediyespor) Dk. 34 Doğukan (Yenimahalle Belediyespor)

Süper Amatör Lig 20. Hafta maç sonuçları

Turan Spor - Yeni Haymanaspor : 0 - 3

Sincan Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor : 1 - 1

Gölbaşı Belediyespor - Güneşspor : 2 - 1

Devlet Tiyatrolarıspor – Ormanspor: 1 - 0

Yurt-Kur Spor - DSİ Spor : 1 - 2

Çınar Gülveren Birlikspor - Çakırlargücü : 2 - 1

Polatlıspor - TKİ Spor : 0 - 3

Süper Amatör Lig 20. Hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1 Sincan Bld. Spor 20 16 3 1 59 17 42 51

2 Yenimahalle Bld. Spor 20 15 3 2 48 16 32 48

3 Ormanspor 20 13 2 5 43 15 28 41

4 DSİ Spor 20 11 5 4 40 16 24 38

5 TKİ Spor 20 12 2 6 35 20 15 38

6 Gölbaşı Bld. Spor 20 11 2 7 46 27 19 35

7 Güneş Spor 20 9 4 7 36 26 10 31

8 Yeni Haymanaspor 20 6 7 7 35 27 8 25

9 Devlet Tiyatroları 20 6 6 8 31 34 -3 24

10 Çakırlar Gücü 20 6 3 11 22 28 -6 21

11 Yurt-Kur Spor 20 5 6 9 27 34 -7 21

12 Çınar Gülveren Birlik 20 4 1 15 23 54 -31 13

13 Polatlıspor 20 3 2 15 23 72 -49 11

14 Turanspor 20 0 0 20 1 83 -82 0

21. hafta maç programı

Polatlıspor - Turanspor

Yeni Haymanaspor - Çınar Gülveren Birlik Spor

Çakırlargücü - Yurt-Kur Spor

DSİ Spor - Devlet Tiyatroları Spor

Ormanspor - Gölbaşı Belediyespor

Güneşspor -Sincan Belediyespor

TKİ Spor -Yenimahalle Belediyespor

ANAYURT GAZETESİ - A. CEVAT UĞRAŞ

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