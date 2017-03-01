"VOLKAN DEMİREL'İN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği Volkan Demirel konusuna açıklık getirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanından yine hüsran ve puan kaybıyla döndü. 4 haftadır galibiyete hasret kalan Sarı Lacivertliler'de kötü sonuçların ardından sözleşmesi sezon sonu biten Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzalanmayacağı ve yolların ayrılacağı haberleri çıkmıştı.



"Aziz Yıldırım'la konuştum"



Ntv'deki Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin Gaziantepspor beraberliğini değerlendiren Rıdvan Dilmen ise satır arasında önemli bir konuya değindi. Başkan Aziz Yıldırım'la konuştuğunu ve Volkan'ı ayrılmasının söz konusu olmadığını öğrendiğini belirten Dilmen, "Volkan Demirel, hakkında çıkan haberlerin ardından Aziz Yıldırım'la görüştüm, gitmesi söz konusu değilmiş." dedi ve 35 yaşındaki file bekçisiyle yeni sözleşme imzalanacağının sinyallerini verdi.

Menajeri de konuştu, "Başka şey düşünmeyin" dedi



Radyospor'a açıklamalarda bulunan Volkan'ın menajeri Erdinç Şehit konuyla ilgili şunları söyledi:



Basında ve medyada çıkan haberlerle alakalı bizim bir bilgimiz yok. Volkan dünyanın en büyük kulüplerinden birinin, Fenerbahçe’nin 15 yıldır kaleciliğini yapıyor. Tabii ki Volkan’la ilgili spekülasyonların olması doğaldır, sezon sonu Volkan’ın sözleşmesi bitiyor. Ancak bitmeyen bir şey var o da Volkan Demirel’in Fenerbahçeliliği.



“Volkan Demirel Fenerbahçe için sıradan bir kaleci değil”



2000 yılında Volkan Kartal’dan Fenerbahçe’ye geldiğinde bir sözleşme imzalamıştır, ondan sonraki sözleşmeler Volkan için sadece teferruattır. Volkan Demirel Fenerbahçe için sıradan bir kaleci değildir, tribünden gelen bir adamdan bahsediyoruz. Volkan Demirel’e biraz daha fazla saygı gösterilmesini bekliyorum, Volkan’ın Fenerbahçe ile bir gönül bağı vardır.

“Kimse aksini düşünmesin…”



Volkan Demirel yıllardır bu camianın içindedir ve bir gün olsun Fenerbahçe ile sözleşme konusunda sıkıntı yaşamamıştır. Volkan Demirel Fenerbahçelidir ve öyle kalacaktır kimse bunun aksini düşünmesin.



“Volkan kısa sürede dönecektir”



Volkan demirel’in sakatlığı için 1.5 – 2 ay diyorlar ama o daha kısa sürede dönecektir, Volkan güçlü bir adamdır. Zamanında omzundan bir sıkıntı çekmişti, 5 ay sonra sahalara döneceği konuşuluyordu ama biliyorsunuz o 3 hafta sonra sahalara dönmüştü.

“Önemli olan Volkan’ın Fenerbahçeliliği”



Volkan Demirel hiçbir zaman Fenerbahçe ile sözleşme konusunda ters düşmemiştir. Hep kulüp menfaatlerine göre hareket edilmiştir ve iki taraf arasında para konusu da hiç sorun olmamıştır. Bu yüzden Volkan’ın sözleşmesinin bitecek olması falan önemli değildir, önemli olan Volkan’ın Fenerbahçeliliğidir.



“Volkan her zamankinden fit durumda”



Volkan Demirel 39-40 yaşına kadar oynamak istiyor. Zaten kendine de çok iyi bakıyor, her zamankinden fit durumda. İyi de oynuyor, oynamaması için bir sebep yok. Baktığımızda bu yaşlarda oynayan birçok kaleci var günümüzde. Mesela Juventus’un kalecisi Buffon 39 yaşında. Kısacası Volkan Demirel’in Fenerbahçe’den ayrılmayı asla ve asla düşünmediğini söyleyebilirim.