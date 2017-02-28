KIRKPINAR ER MEYDANI YENİLENİYOR

Yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenecek.

Cihannüma ve Adalet kasırları, Osmanlı Saray Muffağı, Saray Hamamı gibi Edirne Yeni Sarayı yapılarının yakınındaki betonarme stadyum, tarihi dokuya uygun şekilde düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 25 yıllığına devredilen stadyumun yapımına bu yıl içinde başlanacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olduğunu söyledi.

Olimpiyatların zaman zaman kesintiye uğradığını ancak Kırkpınar'ın kesintisiz 6,5 asırdır devam ettiğini ifade eden Gürkan, er meydanının bu sene yenileneceğini belirtti.

Yenileme çalışmalarının bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yetişmeyeceğini ifade eden Gürkan, ''Bir taraftan yenileme projesi çiziliyor diğer taraftan da teknik ve hukuki sorunlar çözülüyor. En azından bu yılki Kırkpınar biter bitmez, hemen yenileme çalışmalarına başlanacak. 657. Kırkpınar'a yenilenmiş bir er meydanı ile girmeyi hedefliyoruz.'' diye konuştu.

Güreşlerin yapıldığı stadın aynı yerde ve aynı büyüklükte olacağını ifade eden Gürkan, en önemli sorun olan alt yapının, stadın yenilenmesiyle ortadan kalkacağını kaydetti.

"Modern bir hale gelecek"

Er meydanında en önemli değişikliğin pehlivanların ihtiyaçlarına cevap verecek bölümlerde yapılacağını anlatan Gürkan, ''Eskisiyle kıyasladığımızda aynı yerde ve aynı büyüklükte olacak. Koltuk sayısı değişmeyecek. Oradaki en büyük sorun pehlivanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek soyunma, dinlenme odaları, duşlar ve tuvaletlerde ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi onlar modern bir hale gelecek. Basın bölümü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenecek. Yani kısaca en önemli değişiklikler içeride kullanımı kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Gürkan, er meydanının dış cephesinin de Osmanlı ve Kırkpınar'ın gelenekselliğini anlatan bir yapıda olacağını aktardı.

Başkan Gürkan, güreşlerin yapıldığı stadın altına da Kırkpınar Müzesi ve güreşçiler için antrenman salonu yapılmasının düşündüklerini sözlerine ekledi.

Samona'dan Sarayiçi'ne

Kırkpınar'ın ilk akıncı pehlivanları yenişemeden can verdiği için bitmeyen efsane güreşin devamı olarak sürdürülen yağlı güreşler Edirne'ye altı saat uzaklıktaki bugün Yunanistan sınırlarında kalan Samona köyünde doğdu.

Cumhuriyet'in ilanı sonrası 1924 yılından itibaren Tunca Nehri'nin ortasında kalan Sarayiçi adasında yapılmaya başladı. Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla yenileninceye kadar salapşur denen etrafı sazlıkla çevrili çayırda yapıldı.

Bu yıldan itibaren betonarme stadyumunun yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Kırkpınar'ı izlemeye geldiği yıl hakem kulesi ve tribünlerin tamamlanması talimatını verdi. 1996 yılında inşaatı tamamlanan er meydanı 25 bin kişilik stadyumuna kavuştu.