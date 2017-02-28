LA LİGA'DA HAKEME HEDİYE TARTIŞMASI

İspanyol futbolunda, kulüpler tarafından hakemlere verilen hediyeler ve maçlardaki hakem hataları tartışılıyor.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendiği maçın ardından hakem Gil Manzano'nun eflatun-beyazlı kulüpten kendisine verilen hediyelerin olduğu paketle görüntülenmesi ve Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig'in sert açıklamaları tartışmaların başlangıç noktası oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, sahasında veya deplasmanda her zaman hakemlere küçük hediyeler veren kulüplerin başında Real Madrid, Barcelona ve Espanyol'un geldiği, diğer kulüplerin de en azından kendi sahalarında oynadıkları maçlarda hakemlere hediye paketleri verdikleri belirtildi. Hakemlere verilen hediyelerin kulüplerin lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalardaki kalem, forma, atkı, anahtarlık, bardak ve flama türü şeyler olduğu kaydedildi.

Bu arada maçta skor 2-1 ev sahibi takımın lehineyken Villarrealli futbolcu Bruno'nun ceza sahasında topa elle dokunduğu gerekçesiyle verilen penaltının karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve pozisyonun penaltı olmadığını savunan Villarreal Kulübü, kararı veren hakemi sert dille eleştirdi.

Bir İspanyol radyosuna demeç veren başkan Fernando Roig, "Beni şaşırtan şey, tüm hakemlerin odadan Real Madrid torbalarıyla çıkması oldu. Torbalarda ne vardı bilmiyorum ama benim ilgimi çekti. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ancak bence bu iyi bir görüntü değil." şeklinde konuştu. Real Madrid Kulübü yöneticileri bu sözlere sinirlenirken, Hakem Komitesinin Roig'i İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'ne şikayet edeceği açıklandı.

Tartışma konusu olan diğer bir isim de Barcelonalı futbolcu Gerard Pique oldu. Twitter hesabından, Barcelona ve Real Madrid maçlarındaki hakem hatalarını içeren gazete sayfalarını paylaşan Pique, hakemler yüzünden bu sezon 8 puan kaybettiklerini iddia etti. Hakem Komitesinin Pique hakkında da federasyona suç duyurusunda bulunacağı belirtilip, bunun hakemler tarafından Barcelonalı futbolcuya karşı bu sezon yapılan ikinci suçlama olacağı hatırlatıldı.

Öte yandan hakem tartışmaları, Real Madrid ve Barcelona kulüpleri arasındaki rekabete de yansıdı. Real Madrid yanlısı haberleriyle bilinen Marca ve AS gazeteleri hakeme hediye verilmesinin her kulübün yaptığı bir alışkanlık olduğunu vurguladılar. "Hiç kimse bir kalem için kendini satmaz" ifadesini manşetine taşıyan Marca gazetesi, suçlamalara sinirlenen Real Madrid kulübü yöneticilerinin "kazanmayı da kaybetmeyi de bilmek lazım" diye konuştuklarını yazdı.

AS gazetesi de Villarreal'in attığı ikinci golde pozisyonun ofsayt olduğunu ancak yayıncı kuruluşun bu görüntüyü tekrar vermediğini manşetine taşıyarak, Real Madrid'in bu olayı protesto ettiğini savundu.

Katalan gazeteleri ise sezon başından bu yana hakem hatalarından en çok fayda sağlayan takımın Real Madrid olduğunu iddia etti. El Mundo Deportivo gazetesi "Hakem hataları ligin kaderini ciddi bir şekilde etkiliyor" diye yazdı.