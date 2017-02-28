KENAN SİPAHİ: "KENDİMİ MİLLİ TAKIMDA GÖRÜYORUM"

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Kenan Sipahi, genç Türk oyuncuların, takımlarında kadroya girememeleri konusunda mazeretlerin arkasına sığınmaması gerektiğini söyledi.

Kenan Sipahi, yaptığı açıklamada, gençlerin şans bulamamasına ilişkin, "Hem yeterince şans bulamıyorlar hem de yeterli çalışmıyorlar. Artık bunun bizim için bahane olmayacağını kabullendim." dedi.

Daha fazla süre almak isteyen oyuncunun çok çalışması gerektiğini vurgulayan Kenan, "Oynamak istiyorsanız, çıkıp yabancı kadar katkı vermek durumundasınız. Veremiyorsanız kenara geliyorsunuz. Onu düşündüğünüzde işiniz rahatlıyor. En azından diğer tarafta vakit kaybetmiyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

"Kendimi milli takımda görüyorum"

Başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın A Milli Basketbol Takımı'nın başına geçmesinin kendisi için bir avantaj olabileceğini anlatan 21 yaşındaki Kenan, şunları söyledi:

"Her gün beraberiz. Antrenörlerin güvendiği oyuncuları oluyor. Nasıl Ergin Ataman'da Sinan Güler ise Ufuk ağabeyde de olabilir. Rakip takım oyuncuları daha çok konsantre oluyorlar. Biz de aynı sertliği, mücadeleyi ve konsantrasyonu veriyoruz. Kim daha iyi sezon geçirirse milli takım kadrosuna girecek. Ufuk Sarıca'nın herkese aynı gözle baktığını düşünüyorum."

Daha önce milli takım kadrosunda yer alan siyah-beyazlı oyuncu, "Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Geçmişten kalan sakatlığım vardı, onu atlattım. Basketbol olarak yavaş yavaş daha iyisini yapıyorum. Kendimi milli takımda görüyorum. Bunu kanıtlamam gerekiyor. Değerli genç oyuncularımız var. Sezonun bu dönemi milli takım için önemli." şeklinde konuştu.

Performansını artırması halinde Ufuk Sarıca'nın kendisine daha çok şans vereceğine inandığını belirten Kenan, "Takımın başarısı her şeyden önemli. Takımın başarısı için yardımcı olabiliyorsam, bir fazla yapıyorsam, Ufuk abi üç verir. Ben bir adım atarsam Ufuk abi üç adım atar. O yüzden konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Altyapı milli takımlarında oynadığını hatırlatan Kenan Sipahi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep A Milli Basketbol Takımı'nı hayal ederek çalıştım. Kendimi geliştirecek yeteneklere sahip olduğumu düşünüyorum. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu yeteneğe sahip olduğuma inanıyorum. Sadece çok çalışarak bunu göstermem gerekiyor."

"Sezonun bundan sonrası çok önemli"

Her maç en iyi performansını ortaya koymaya çalıştığını belirten Kenan, "İnşallah meyvelerini önümüzdeki aylarda alacağım. Sezonun bu bölümünden sonrası çok önemli." diye konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan adına sezonun şu an iyi gittiğini aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok iyi maçlar oynadık, güzel performans sergiledik. Türkiye Kupası'nda Banvit karşısında kötü bir 40 dakika oynadık. Sezona uzun uzun bakmıyoruz. İki maçlık periyot olarak bakıyoruz. Seri yakalamaya çalışıyoruz. Sonunu düşünerek oynadığınız zaman öndeki maçları kaybedebiliyorsunuz."

Pınar Karşıyaka maçı

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Pınar Karşıyaka ile yapacakları maçlara değinen Kenan Sipahi, akıllı oynayanın turu geçeceğini söyledi.

Geçen hafta içinde maç olmamasından dolayı iyi çalıştıklarına dikkati çeken siyah-beyazlı basketbolcu, "Karşıyaka iyi basketbol oynayan bir takım. Geçen sezon oradaydım. Basketbol kültürü var. Herkes zevk alıyor. İki takımın da işi kolay değil. İki 40 dakika var. Kim daha akıllı oynarsa turu geçecek." diyerek sözlerini tamamladı.