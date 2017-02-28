ECZACIBAŞI VİTRA PLAY-OFF'TA

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yendi.
D Grubu'ndaki 6 maç sonunda 4 galibiyete ulaşan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ın ardından ikinci sırada yer alarak play-off turuna yükseldi.
Turuncu-beyazlıların play-off turundaki rakibi, 3 Mart Cuma günü Lüksemburg'daki kura çekimiyle belli olacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Viktor Kozlovsky (Ukrayna), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)
Dresdner: Smutna, Strumilo, Purchartova, McMahon, Kadie Rolfzen, Johnson (Courtois, Apitz, Schawabe, Rusakova)
Setler: 25-15, 19-25, 25-22, 25-18
Süre: 109 dakika (24, 26, 32, 27)