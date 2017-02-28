İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde
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İPEK SOYLU, ÇİFTLERDE ÇEYREK FİNALDE

İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde

Malezya Açık Tenis Turnuvası ilk turunda milli tenisçi İpek Soylu ve Belçikalı Mertens ikilisi, Noordin-Rompies çiftini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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Malezya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Jawairiah Noordin-Jessy Rompies ikilisini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da organize edilen sert kort turnuvasının çiftler kategorisindeki ilk tur mücadelesinde İpek Soylu ile partneri Mertens, ev sahibi ülkeden Noordin ve Endonezyalı Rompies çiftiyle karşı karşıya geldi.

İpek-Mertens ikilisi, bir saat bir dakika süren müsabakayı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak organizasyonda çeyrek finale çıktı.

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