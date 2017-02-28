GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ, PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ardından her iki kulübün TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, derbi karşılaşmasındaki saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla usulsüz seyirci alınması nedeniyle Galatasaray Kulübünün, PFDK'ya sevk edilmesi yönünde karar aldı.

Beşiktaş Kulübü ise saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bursaspor, Adanaspor ve Gaziantepspor kulüplerinin de PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Ahmet İlhan Özek'in kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Balıkesirspor da PFDK'ya sevk edilen takımlar arasında yer aldı.