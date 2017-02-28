BANDIRMASPOR SERİ GALİBİYET PEŞİNDE

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Hedefimiz bundan sonra yapacağımız her maçtan üç puan alabilmek." dedi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, geçen hafta Şanlıurfaspor'u 4-0 yenerek haftalar sonra üç puana kavuştuklarını belirterek, bu hafta Manisaspor ile yapacakları maçta da üç puan almak istediklerini söyledi.

"Takımdan ayrılan Feyyaz Uçar bizlere iyi bir takım bırakmış." diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacağız, kaybetmeyeceğiz, bundan sonraki hedefimiz, prensibimiz o olacak. Deplasman ve içeride fark etmiyor her maçımıza 3 puan için çıkacağız. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. İnşallah Bandırmaspor'u layık olduğu en güzel yere getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."