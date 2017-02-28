Bandırmaspor seri galibiyet peşinde
﻿
Site İçi Arama
﻿

BANDIRMASPOR SERİ GALİBİYET PEŞİNDE

Bandırmaspor seri galibiyet peşinde

Bandırmaspor Teknik Direktörü Şimşek, "Hedefimiz bundan sonra yapacağımız her maçtan üç puan alabilmek" dedi.

279 Okunma

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Hedefimiz bundan sonra yapacağımız her maçtan üç puan alabilmek." dedi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, geçen hafta Şanlıurfaspor'u 4-0 yenerek haftalar sonra üç puana kavuştuklarını belirterek, bu hafta Manisaspor ile yapacakları maçta da üç puan almak istediklerini söyledi.

"Takımdan ayrılan Feyyaz Uçar bizlere iyi bir takım bırakmış." diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacağız, kaybetmeyeceğiz, bundan sonraki hedefimiz, prensibimiz o olacak. Deplasman ve içeride fark etmiyor her maçımıza 3 puan için çıkacağız. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. İnşallah Bandırmaspor'u layık olduğu en güzel yere getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER #Bandırmaspor
TFF 1. Lig'de görünüm
Limitsizspor yayın hayatına başladı
''3 dakikada 2 gol yine travma"
Bandırmaspor 4 - Şanlıurfaspor 0
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿