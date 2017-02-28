Galatasaray'da 2 oyuncu kadro dışı
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GALATASARAY'DA 2 OYUNCU KADRO DIŞI

Galatasaray'da 2 oyuncu kadro dışı

Sarı-kırmızılı takımda Emir Preldzic ile Blake Schilb, performans düşüklüğü gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic ile Blake Schilb kadro dışı kaldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Blake Schilb ve Emir Preldzic'in, son dönemde gösterdikleri performans düşüklüğü ve yaşadıkları konsantrasyon eksikliği nedeniyle başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce de Russ Smith ile Justin Dentmon'ın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Galatasaray, daha sonra bu iki oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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