Başakşehir'in konuğu Akhisar
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞAKŞEHİR'İN KONUĞU AKHİSAR

Başakşehir'in konuğu Akhisar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.

324 Okunma

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 1 Mart Çarşamba günü Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u mağlup ederek, rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adebayor'un kadroda olması bekleniyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'u Akhisar Belediyespor maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.

Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, son 16 turunda Galatasaray ile oynanan maçın ikinci yarısında ilk kez Medipol Başakşehir formasını giymişti. 
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
"Medipol Başakşehir maçına odaklandık"
Akhisar Stadı için ihale yapılacak
Limitsizspor yayın hayatına başladı
Osmanlıspor - Başakşehir maçı ardından
Osmanlıspor, Başakşehir'e diş geçiremedi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿