VALCKE'DEN 10 YIL MEN CEZASINA İTİRAZ

Tüm futbol faaliyetlerinden 10 yıl men edilen eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) temyiz başvurusunda bulundu.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 2007'den 2015'e kadar FIFA genel sekreterliği görevini yürüten Fransız yönetici, FIFA Etik Kurulunun verdiği ulusal ve uluslararası tüm futbol faaliyetlerinden 10 yıl men cezasının kaldırılmasını talep etti.

FIFA Dünya Kupası biletlerinin satışında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Valcke'ye ayrıca yayın hakları ve seyahat masraflarında usulsüzlük, delilleri yok etme suçlamaları da yöneltilmişti.