Beşiktaş'tan Talisca harekatı
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BEŞİKTAŞ'TAN TALİSCA HAREKATI

Beşiktaş'tan Talisca harekatı

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın bonservisini almak istiyor.

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Beşiktaş, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Talisca'yı bonservisiyle almak istiyor. Beşiktaş genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Benfica'dan iki yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için çalıştıklarını söyledi.

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, Transferlerdeki başarılı hamleleriyle dikkat çeken başkan Orman ve yöneticilerin bu konuda büyük uğraş verdiğini belirtti.

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın son 5 yılda geldiği noktayı değerlendirirken, "Bırakın takım kurmayı, kulüp nasıl kurtulur, icralar nasıl sonlanır diyorduk. Çok uğraştık, stadı bitirdik bugünlere geldik. Nasıl başardık aklım almıyor" diye konuştu.

Ürkmezgil, şampiyonluk hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

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