BUZ HOKEYİNDE YABANCI ANTRENÖR TAKVİYESİ

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, gelişim sürecinin hızlanması ve milli takımlara sporcu yetiştirilmesi için uygulamaya koyduğu projelere, yabancı antrenörleri de ekledi.

ABD'li antrenör Keath MC Adams ile 3 yıldır birlikte çalışan ve kendisinden önemli katkılar alan federasyon, bu uygulamasını diğer milli takımlara da yapmayı planlıyor.

EYOF'ta mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Takımı, Finlandiyalı antrenör Vesa Viitakoski'nin yönetiminde müsabakalara çıktı. Federasyon yetkilileri, Viitakoski'nin 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başında kalmasına karar verirken, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğüne de aynı ülkeden Jukka Kuusivuori'yi getirdi.