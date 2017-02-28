TUDOR: "BENİM TAKIMIMDA EKSİLER VE ARTILAR VAR"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, siyah-beyazlı ekibin bir şans golüyle kazandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Igor Tudor, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Bence bir beraberlik maçıydı. Futbolda şans faktörü ortaya çıkabiliyor. Şans faktörünün etkili olduğu bir frikik golüyle kaybettik." dedi.

Hiçbir maça beraberlik için çıkılmayacağını dile getiren Tudor, "Biz de kazanmak için oynadık. Bugünkü karşılaşmanın verdiği izlenim, bir beraberlik maçı gibiydi. Bizim daha açık şanslarımız vardı. Girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Onlar ise ikinci yarıda, bir şans golü diyebiliriz, skoru değiştirdiler." diye konuştu.

"Daha 12 maç var"

Galatasaray'ın lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 10'a çıktığının hatırlatılması üzerine Tudor, "Şu anda 10 puan fark olabilir ama ligde 12 maçımız daha var. Kendimizi nasıl daha iyi noktalara taşıyabileceğimize, bir şeyleri nasıl düzeltebileceğimize odaklanmalıyız. Her geçen gün daha iyi olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın performansıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Hırvat teknik adam, Yasin Öztekin'in ceza alanında yerde kaldığı ve penaltı beklenen pozisyonu, uzak olması nedeniyle televizyondan izlemesi gerektiğini söyledi.

Takım olabilmenin önemine dikkati çeken Tudor, "En önemli şey, takım olabilmek. Beşiktaş geçen yılın şampiyonu ve mevcut iskelet üzerine takviyeler yaptı. Benim takımımda gördüğüm eksiler ve artılar var. Bunu takımımla konuşacağım. Takım olmak, beraber mücadele etmek ve fedakarlık göstermek çok önemli. Sahaya çıkan oyuncularımın bunu yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Karabük geçmişte kaldı"

Igor Tudor, Galatasaray Kulübünün eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın sarı-kırmızılı ekibe gelişiyle ilgili, "Komşu kızının ayartılması" yorumu yaptığının aktarılması üzerine, "Karabük geçmişte kaldı. Unuttum bile orayı." yanıtını verdi.

Hırvat çalıştırıcı, Kardemir Karabükspor'un başında 2 hafta önce Beşiktaş'ı yenmesiyle ilgili olarak ise, "Birbirinden farklı maçlar. Aynı kefeye koymak doğru olmaz. Kardemir Karabükspor, 6-7 aydır birlikte çalıştığım bir takımdı. Burada ise çok kısa süredir bulunuyorum. Oynatmak istediğim sistemde yapacağımız antrenmanlar önemli. Bunu günden güne takıma vermeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.