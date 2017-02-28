"BONSERVİSİM ALINIRSA BU KONU KAPANIR"

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi maçın golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, galibiyetin sevincini yaşadıkları dile getirerek, "Derbide gol attığım için çok mutluyum. Maçtan önce akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. Galibiyetten dolayı bütün camiayı tebrik ediyorum. Şampiyon olursak çok sevinirim ancak bunu konuşmak için çok erken." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği yoğun ilginin sorulması üzerine Talisca, "Bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyum. Bu ilgi beni ayakta tutuyor. Kariyerim boyunca taraftarla ilgili olmayı sevdim. Her şey yolunda gider, başkanımız da bonservisimi alırsa bu konu da kapanır." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle eşleşmeleriyle ilgili olarak, "UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir kura çektik. Olympiakos'ta tanıdığım Portekizli ve Brezilyalı oyuncular var. İyi oyunculara sahipler. Zor bir tur olacak ama takım bütünlüğümüz çok iyi. Maçlara inanarak çıkacağız ve rakibimizi elemeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hutchinson: "Umarım bu pozitif sonuçlar devam eder"

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson da güçlü bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil, çok tecrübeli ve güçlü bir takım. Bu galibiyet büyük bir adım ama hala gideceğimiz çok uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Umarım bu pozitif sonuçlar devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi hedefleriyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Avrupa Ligi'nde çok iyi ve deneyimli takımlar var. Biz de iyi bir takımız. Bugüne kadar Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya koyduk. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. İki maçın sonunda turu geçebiliriz. Buna inanıyoruz."