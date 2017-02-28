"BİZİM İÇİN İKİNCİLİK BAŞARISIZLIK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güneş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle sadece bir lig mücadelesine çıktıklarını belirterek, "Aynı zamanda derbi maçıydı. Ligin son maçı değildi. Disiplinli oynadık, hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Pozisyon az oldu. Taraftar baskısıyla oynamaya çalışan rakibe karşı akılcı ve soğukkanlı oynamak artılarımızdı." dedi.

Rakipleriyle puan farkını açmalarına rağmen şampiyonluk yarışının henüz bitmediğine dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Yarış devam ediyor. Arkada kalan takımlar var. Öndeki takım olarak yakalanmamak için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyun disiplininin kendini tatmin ettiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe maçı da buna benzerdi. Orada savunma anlayışıyla pas yapmaya çalıştık. Seyir açısından iki takım için de zengin pozisyonlar olmadı. Hücum anlayışını kontrollü yaptık. Oyunu iyi taşıdık, Allah da yardım etti."

"Dikkatli olmalıyız"

Güneş, puan farkını açmalarıyla şampiyonluğa yaklaşıp yaklaşmadıkları yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey diyemeyiz. Lig yarışında daha çok maç var. Nasıl biz kazanıyorsak, arkamızdaki rakipler de kazanıp biz de kaybedebiliriz. İki hafta karlı ve zararlı maçlar oldu. Dikkatli olmalıyız. Milli takım arasına kadar yapacağımız üç maçı da iyi bitirmeliyiz. Şampiyonluk hedefi sadece takımın vizyonunu daraltır ve yanlışlara iter. Geride kaldığınız zaman panikle hata yaparsınız, öne gittiğiniz zaman da gevşersiniz. Yine hata yaparsınız. Her gün yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Şampiyonluk lafı benim dışımda. Zaten işinizi doğru yaptığınız zaman o sizi hedefe götürür. Beşiktaş ismi zaten şampiyonluğa oynuyor."

Şampiyonluğun iyi futboldan ve inanmaktan geçtiğini anlatan Güneş, bu sezon mutlu sona ulaşmaları halinde gelecek sezonlarda da üstünlük kurabilecekleri yönündeki yorumlar üzerine, "Galatasaray ve Fenerbahçe büyük camialar. Bugün şampiyonluk içinde olan takım, yarın üçüncü olabilir. Geride kalmak futbolcuların performansıyla değil suni işlerle uğraşmaktan oluyor. Hata yapmaktan geçiyor. Bu sezon Başakşehir'i en başarılı takım olarak görüyorum. En rahat takım onlar. İkincilik veya üçüncülük onlar için başarı. Bizim için ikincilik başarısızlık." şeklinde konuştu.

Maç sonrasındaki sevinçleri

Karşılaşmanın ardından gösterdikleri sevince değinen Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Ev sahibi takımın sahasında oynuyoruz. Rakip takım taraftarları sonuna kadar destek oldular. Rencide eden bir şey yapmamak lazım. Personelimizin bu eserde rolü var. Yönetimin, oyuncuların herkesin katkısı var. İçeri girmek doğru değil. Ben içeri girip kendimi gösterirsem yanlış olur."

Galibiyetin ardından soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdiklerini kaydeden Güneş, "Futbolculara bunu unutmamalarını söyledim. Bundan sonra kötü günde de aynısını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin'in Atınç Nukan ile yaptığı mücadelede ceza alanı içinde düşmesinin ardından rakip takımın penaltı beklentisine değinen Güneş, "Benim gördüğüm bir şey yok. Selçuk kart görebilir miydi, Quaresma'nın penaltısı olabilir miydi? Hakem aut verdi, biz öyle zannettik. (Penaltı beklentisi) Bu beklenti her takımda var. Bizde de var." ifadelerini kullandı.