NAZİFOĞLU: "ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK AZALDI"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şanslarının çok azaldığını söyledi.

Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Nazifoğlu, müsabakada şansız bir gol yediklerini belirterek, "Oyun kitlenmişti, beraberliğe gidiyordu. Şansızlık eseri yediğimiz golle mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk şansımız çok azaldı. Beşiktaş çok daha daha avantajlı." dedi.

Nazifoğlu, Jan Olde Riekerink'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor'dan memnun olduğunu vurgulayarak, "Teknik direktör değişikliğinin bizi 2-3 hafta geriye götüreceğini söylemiştim. Hocamızdan çok memnunuz. Çok pozitif ve enerjik bir hocamız var. Bir uyum süresi olacaktır, bunu bekliyorduk. Gördüğünüz gibi direncimiz biraz daha arttı. Daha fazla mücadele ediyoruz ancak organizasyonda hala problemimiz var." diye konuştu.

Derbi maçta Yasin Öztekin'in Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Levent Nazifoğlu, "Yüzde 100 penaltı. Kontrolsüz bir hareket var. Beşiktaşlı futbolcular da penaltı olduğunu gördüler ama hakem görmedi. Bu her hafta olan bir şey. Artık bu tür şeylere alışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, maçın ardından Galatasaray yönetimini istifaya çağıran bir grup taraftar, kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın'a da tepki gösterdi.