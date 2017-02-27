Galatasaray'da düşüş sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, düşüşünü sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın 47. dakikada Talisca'nın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kaybederken, ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 19. haftasında Kayserispor'a evinde 2-1 yenilen Galatasaray, 20. haftada Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Türk Telekom Arena'da bu kez Beşiktaş'a mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sahasındaki son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, son 3 karşılaşmada 8 puan yitirdi.

Şampiyonluk hayalleri yara aldı

Galatasaray, derbi maçında mağlup olduğu lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora soktu.

Kazanması halinde farkı 4'e indirip, yeniden ümitlenecek olan sarı-kırmızılılar, 22. hafta sonunda 40 puanda kaldı ve rakibinin puanını 50'ye çıkarmasını önleyemedi.

Derbilerde galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a yenilerek derbi maçlardaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 7'si ise Süper Lig'de olmak üzere son 8 maçını kazanamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu.

Galatasaray, bu 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

Siyah-beyazlı ekibi, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Galatasaray'ın son 8 derbi maçında aldığı sonuçlar şöyle oldu:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2015-16 Lig Fenerbahçe (D) 1 - 1 Lig Beşiktaş (D) 1 - 2 Lig Fenerbahçe 0 - 0 Lig Beşiktaş 0 - 1 2016-17 TFF Süper Kupa Beşiktaş 1 - 1 (Penaltılarda 4-3) Lig Beşiktaş (D) 2 - 2 Lig Fenerbahçe (D) 0 - 2 Lig Beşiktaş 0 - 1

İç sahada 4. yenilgi

Galatasaray, Beşiktaş karşısında bu sezonki 4. iç saha mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor (0-1), Meripol Başakşehir (1-2) ve Kayserispor (1-2) maçlarının ardından Beşiktaş'a da evinde kaybetti.

Tudor da çare olamadı

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, kötü gidişi önleyemedi.

Yeni takımının başında 2. maçına çıkan Hırvat teknik adam, deplasmandaki Çaykur Rizespor (1-1) beraberliğinin ardından evinde Beşiktaş'a boyun eğdi.

Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Tudor, ardından Galatasaray'la anlaşırken, 22. haftada sarı-kırmızılı ekiple Beşiktaş'ı yeniden ağırladı ancak bu kez istediği sonuca ulaşamadı.

Duran toptan yine gol geldi

Sarı-kırmızılı ekip, duran toplarda yaşadığı sıkıntıyı Beşiktaş karşısında da devam ettirdi.

Müsabakanın 47. dakikasında Talisca'nın serbest vuruştan kaydettiği gol, Galatasaray'ın bir kez daha duran toplardaki zaafını ortaya koydu.

Galatasaray'ın bu sezon kalesinde gördüğü gollerin 12'si duran toplardan gelmiş oldu.

Yasin ıslıklandı

Sarı-kırmızılı oyuncu Yasin Öztekin, oyundan çıkışı sırasında tribünlerden protesto edildi.

Müsabakanın 76. dakikasında oyundaki yerini Garry Rodrigues'e bırakan Yasin, saha kenarına geldiği sırada tribünlerce ıslıklandı.

Podolski cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, derbi maçta sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın uzatma bölümünde hakem Bülent Yıldırım'dan sarı kart gören Podolski, bu sezonki 4. sarı kartını aldı ve takımının 23. haftada Antalyaspor'a konuk olacağı maçta forma giyme şansını kaçırdı.

İzleyici sayısı 38 bini aştı

Derbi karşılaşmasında izleyici sayısı 38 binin üzeride oldu.

Yapılan açıklamada, müsabakayı izleyen taraftar sayısının 38 bin 368 kişi olduğu belirtildi.