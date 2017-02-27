BEŞİKTAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen lider Beşiktaş, zirvedeki rahat konumunu sürdürdü.

Maçın ilk yarısında kontrollü oynayan siyah-beyazlı takım, 47. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu üstünlüğün ardından fazla riske girmeyen Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Puanını 50'ye yükselten lider Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı da korudu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını açıyor

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını da açmaya devam etti.

Derbi mücadelesinde mağlup ettiği Galatasaray ile farkı 10 puana çıkaran Beşiktaş, 22. haftada Gaziantepspor ile berabere kalan Fenerbahçe ile aradaki farkı ise 12'ye yükseltti.

Şenol Güneş ile yine yenilmedi

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a yine mağlup olmadı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde geçen sezon sarı-kırmızılı rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı takım, bu sezon da yenilgi yaşamadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 1-0 yendi.

Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı 4 maçta 10 puan topladı.

Üst üste 4. galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı aldığı sonuçla resmi maçlarda üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen ve ardından ligde Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 4 karşılaşmayı da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, ligde Akhisar Belediyespor'u da aynı sonuçla geçerken, sahasında Hapoel Beer-Sheva'yı bu sefer 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, son olarak Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Bu sefer gol yemedi

Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden ancak kalesini gole kapatmakta zorlanan Beşiktaş, uzun bir aradan rakip takıma gol şansı vermedi.

Resmi maçlarda son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile yaptığı maçta gol yemeyen siyah-beyazlı takım, ardından üst üste 8 karşılaşmada kalesinde golü görmüştü.

Talisca'dan ligde 7. gol

Karşılaşmanın 47. dakikasında serbest vuruştan fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Anderson Talisca, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.

Derbi maçlardaki ilk gol sevincini yaşayan Talisca, geçen haftaki Akhisar Belediyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez fileleri havalandıran Talisca, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 9'a çıkardı.

Gökhan Gönül sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda sakatlanan Gökhan Gönül, iki dakika sekerek mücadele etmek zorunda kaldı.

Tecrübeli oyuncu, 67. dakikada yerini Andreas Beck'e bıraktı.

Maç sonrası büyük sevinç

Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte oyuncular, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribün önüne giderek üçlü çektirdi. Bu sırada teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları, idari kadro ve yedek oyuncular, birbirlerine sarılarak futbolcuları bekledi.

Futbolcuların bu gruba gelmesinin ardından siyah-beyazlılar, galibiyet sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı.

Hakem Bülent Yıldırım'ın kararı kafaları karıştırdı

Maçın 12. dakikasında Beşiktaş ceza alanı içinde siyah-beyazlı futbolcu Atınç Nukan ile Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin arasında yaşanan pozisyonda, Yasin yerde kaldı. Bu mücadelede top dışarı çıkarken hakem Bülent Yıldırım'ın kararla ilgili işaretini her iki takımın oyuncuları anlamakta zorlandı.

Yıldırım'ın Galatasaray lehine penaltı verdiğini zanneden Beşiktaşlı oyuncular, hakeme itiraz etti. Bülent Yıldırım, geri geri giderek aut verdiği yönünde işaret yaparken bu sefer sarı-kırmızılı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar meşale yaktı

Karşılaşmada takımlarına destek veren Beşiktaşlı taraftarlar da galibiyeti coşkulu bir şekilde yaşadı.

Maç içinde meşale yakan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın sonunda da yanıcı maddeleri alt tribünlere attı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla Galatasaray'a göndermede bulundu.