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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 22. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.

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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 47. dakikasında Talisca'nın attığı golle öne geçti ve karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Kayserispor: 2-4
Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1
Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0
Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0
Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Puan durumu

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 22 15 5 2 44 18 26 50
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22 13 7 2 38 16 22 46
3. GALATASARAY 22 12 4 6 40 22 18 40
4. FENERBAHÇE 22 10 8 4 40 20 20 38
5. ANTALYASPOR 22 10 5 7 25 26 -1 35
6. TRABZONSPOR 22 9 5 8 21 22 -1 32
7. OSMANLISPOR 22 7 9 6 28 24 4 30
8. KARDEMİR KARABÜKSPOR 22 9 3 10 25 29 -4 30
9. ATİKER KONYASPOR 22 7 8 7 25 27 -2 29
10. KASIMPAŞA 22 8 4 10 29 28 1 28
11. BURSASPOR 22 8 4 10 22 28 -6 28
12. AKHİSAR BELEDİYESPOR 22 7 6 9 16 27 -11 27
13. GENÇLERBİRLİĞİ 21 6 8 7 19 20 -1 26
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 22 7 4 11 33 41 -8 25
15. KAYSERİSPOR 22 7 4 11 26 35 -9 25
16. ÇAYKUR RİZESPOR 22 5 5 12 23 37 -14 20
17. ADANASPOR 22 4 5 13 20 36 -16 17
18. GAZİANTEPSPOR 21 4 4 13 17 35 -18 16
 

23. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor

4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor

6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor-Galatasaray
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