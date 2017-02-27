SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 47. dakikasında Talisca'nın attığı golle öne geçti ve karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Kayserispor: 2-4
Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1
Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0
Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 1-0
Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 0-1
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BEŞİKTAŞ
|22
|15
|5
|2
|44
|18
|26
|50
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|22
|13
|7
|2
|38
|16
|22
|46
|3.
|GALATASARAY
|22
|12
|4
|6
|40
|22
|18
|40
|4.
|FENERBAHÇE
|22
|10
|8
|4
|40
|20
|20
|38
|5.
|ANTALYASPOR
|22
|10
|5
|7
|25
|26
|-1
|35
|6.
|TRABZONSPOR
|22
|9
|5
|8
|21
|22
|-1
|32
|7.
|OSMANLISPOR
|22
|7
|9
|6
|28
|24
|4
|30
|8.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|9
|3
|10
|25
|29
|-4
|30
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|22
|7
|8
|7
|25
|27
|-2
|29
|10.
|KASIMPAŞA
|22
|8
|4
|10
|29
|28
|1
|28
|11.
|BURSASPOR
|22
|8
|4
|10
|22
|28
|-6
|28
|12.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|22
|7
|6
|9
|16
|27
|-11
|27
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|6
|8
|7
|19
|20
|-1
|26
|14.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|7
|4
|11
|33
|41
|-8
|25
|15.
|KAYSERİSPOR
|22
|7
|4
|11
|26
|35
|-9
|25
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|5
|5
|12
|23
|37
|-14
|20
|17.
|ADANASPOR
|22
|4
|5
|13
|20
|36
|-16
|17
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|21
|4
|4
|13
|17
|35
|-18
|16
23. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor-Galatasaray