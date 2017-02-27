İngiliz taraftarlar yanlış otobüse zarar verdi
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İNGİLİZ TARAFTARLAR YANLIŞ OTOBÜSE ZARAR VERDİ

İngiliz taraftarlar yanlış otobüse zarar verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın taraftarları, rakiplerine ait olduğunu sanarak kendi takımlarının otobüsüne zarar verdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın taraftarları, rakiplerine ait olduğunu sanarak kendi takımlarının otobüsüne zarar verdi.

Ligde cumartesi günü Londra’da oynanan maç öncesinde yaşananlar, başkent temsilcisinin 1-0 kazandığı karşılaşmanın önüne geçti. Ev sahibi ekibin taraftarları, Middlesbrough’ya ait olduğuna inandıkları ancak kendi takımlarını taşıyan koyu renkli bir otobüsün üstüne kırmızı, beyaz ve mavi sprey boyayla Crystal Palace yazdı.

Kulüpten yapılan açıklamada olayın cumartesi gecesi yaşandığı ve polisin bilgilendirildiği kaydedilirken, zararın boyutu ise 40 bin sterlin olarak tahmin ediliyor.
 

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