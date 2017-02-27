Götze’de metabolizma bozukluğu
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GÖTZE’DE METABOLİZMA BOZUKLUĞU

Götze’de metabolizma bozukluğu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da oynayan Alman milli futbolcu Mario Götze, metabolizma bozukluğu nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da oynayan Alman milli futbolcu Mario Götze, metabolizma bozukluğu nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli sakatlıklar yüzünden şubat ayının başından bu yana takımını yalnız bırakan Götze’de metabolizma bozukluğunun tespit edildiği ve 24 yaşındaki futbolcunun şimdilik antrenmanlara katılmayacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, Götze’deki rahatsızlığın sebeplerini öğrenmelerinden dolayı memnun olduklarını aktararak, genç futbolcunun tamamen iyileştikten sonra takıma kalite katacağından emin olduğunu belirtti.

Götze, Bayern Münih’ten Dortmund’da döndükten sonra bu sezon ligde 11 maçta forma giyebildi.
 

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