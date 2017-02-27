Muratbey Uşak - Anadolu Efes: 78-80

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Muratbey Uşak’ı 80-78 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 17. galibiyetini aldı. Muratbey Uşak ise 14. yenilgisini yaşadı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Muratbey Uşak’ı 80-78 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 17. galibiyetini aldı. Muratbey Uşak ise 14. yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, iyi oyununu periyodun sonuna kadar sürdürdü ve ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Kirk, Heurtel ve Honeycutt’la sayılar bulan konuk ekip karşısında Muratbey Uşak, hücumda etkili olamadı. 15’inci dakikayı 17 sayı farkla 39-22 üstün geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 46-32 önde gitti.



Üçüncü periyotta pota altından skor bulmaya çalışan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 25. dakikayı 55-45 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde farkı çift hanelerde tutan lacivert-beyazlılar, son periyoda 65-53 önde girdi.



Final çeyreğinde özellikle Auguste ve McKissic’le skor üreten ve 35. dakikada farkı 3 sayıya (69-72) indiren Muratbey Uşak karşısında Anadolu Efes, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Konuk ekip, müsabakadan 80-78 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer ismi, 22 sayıyla Muratbey Uşak’tan Auguste oldu.



Muratbey Uşak: 78 - Anadolu Efes: 80

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Murat Biricik, Ozan Çakar, Kaan Büyükçil

Muratbey Uşak: Auguste 22, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 5, Harrison 7, Freimanis 5, Vasiliauskas 19, Hakan Demirel 3, Kairys, McKissic 17

Anadolu Efes: Honeycutt 13, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 14, Granger 1, Heurtel 8, Can Maxim Mutaf 8, Dunston 13, Kirk 15, Thomas 4

1. Periyot: 16-24

Devre: 32-46

3. Periyot: 53-65

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