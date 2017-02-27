RIDVAN DİLMEN: "GALATASARAY İÇİN SEZON KAPANMIŞTIR"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.



Dilmen şunları söyledi:



"Pazartesi gününden itibaren Beşiktaş, taktiksel anlamda maça yoğunlaşmış. Şenol Güneş, Alanya ve Akhisar'la oynar gibi bir kadroyla çıkmış. Başakşehir'in kazanması hocayı buraya doğru götürmüş. Şenol Güneş, taktiksel savaşa son 10-20 dakikada girdi.



Galatasaray, kendi evinde hiç beraberliği olmayan bir takım. Bugün de bu istatistiğini bozmadı. Rakbine baktığımız zaman deplasmanda çoğu zaman maç kazanan ve oyuna kaybetmeyen bir takım...



Kupada elenmiş bir takımdan bahsediyoruz, Avrupa kupalarında yok... Galatasaray bu akşam itibari ile sezonu bitirdi. Galatasaray için 2016-2017 sezonu kapanmıştır.



Beşiktaş, zaten favori olduğu ligde herkesin beklentisi dışında çok erken bitirmek üzere.



Galatasaray buraya kadar lay lay lom antrenman yaparak geldi. Sıkılaştırmak isterken ve taktikle uğraşırken sezonu kaybetti. Tudor sınavdan kötü not aldı. Sezon içi antrenörü olmadığı cebimde benim için."

