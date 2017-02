DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: 82-79

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında sahasında Trabzonspor Medical Park’ı 82-79 yendi. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park 12. kez mağlup oldu.

Trabzonspor Medical Park karşılaşmaya Lee ve Hardy’nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle başladı. Çabuk toparlanan ve Wilbekin’in üç sayılık basketleriyle oyunda kontrolü sağlayan yeşil-siyahlılar, Zizic’in 6. dakikadaki sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 21-10. İlk periyot ev sahibi takımın 27-18 üstünlüğüyle sona erdi.



Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Takımların skor bulmakta zorlandığı çeyrekte Moerman, Wanamaker ve Wilbekin ile üç sayılık atışlarda isabet sağlayan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 15 sayı farkla (49-34) üstün gitti.



Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Misafir takımın Erol Can Çinko ile kaydettiği skorlara ev sahibi ekip Oğuz Savaş ile cevap verdi ve farkı korudu. Taraftarının da desteğiyle periyodun son bölümünde hareketlenen konuk ekip, Dusan Cantekin ile boyalı alanda üst üste skor üretti. Erol Can Çinko’nun 29. dakikadaki dış atışıyla farkı tek hanelere düşüren (63-54) konuk ekip, son çeyreğe de 3 sayı geride gerdi: 63-60.



Üçüncü periyotta yakaladığı üstünlüğü son çeyreğe de taşıyan Trabzonspor Medical Park, Moody’nin 32. dakikada ürettiği 3 sayılık basketle beraberliği sağladı: 65-65. Trabzon temsilcisi, Erol Can Çinko’nun aynı dakikada yakaladığı isabetle maçta uzun bir aranın ardından öne geçti: 65-67.



Yeşil-siyahlılar, mola dönüşünde Moerman’ın basketiyle yeniden eşitliği yakaladı (69-69) ve yaptığı etkili savunmayla son dakikaya 7 sayı farkla üstün girdi: 80-73. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen yeşil-siyahlılar sahadan 82-79 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Wanamaker olurken, Moerman 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Trabzonspor Medical Park’ta ise Moody 16, Lee 14 sayıyla mücadele etti.



Darüşşafaka Doğuş: 82 - Trabzonspor Medical Park: 79

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Serhat Büker

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 19, Okben Ulubay 5, Moerman 16, Zizic 9, Anderson 6, Harangody 7, Birkan Batuk, Ender Arslan, Oğuz Savaş 6

Trabzonspor Medical Park: Moody 16, Hardy 12, Lee 14, Green 12, Dusan Cantekin 11, Ozan Anton Odabaşı 2, Erol Can Çinko 12

1. Periyot: 27-18

Devre: 49-34

3. Periyot: 63-60