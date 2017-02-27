"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA ODAKLANDIK"

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Medipol Başakşehir ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

Kalan maçlarda aynı performansı sergileyerek ligde daha iyi yerlere gelmek istediklerini belirten Eryüksel, şöyle konuştu:

"Takım olarak çeyrek finalde oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına odaklandık. Antalyaspor müsabakasında takımımız mükemmel bir oyun sergiledi. Taraftarlarımızın desteğiyle ligde 3 gollü bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızın desteğini sezon sonuna kadar aralıksız sürdürmelerini diliyorum. Kupa maçında da inşallah iyi bir oyun ile deplasmandan avantajlı bir skorla döneriz."