TFF'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta sonu oynanan bazı müsabakalarda yaşanan fiziki saldırılar sebebiyle sağduyu çağrısında bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun, futbolda şiddetin önlenmesi adına üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getireceği vurgulandı.

Yaşanan olayların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Geçmişten bugüne tüm birimleriyle futbolda şiddetin önlenmesi için çaba gösteren TFF olarak, yine üzerine düşen sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getireceğimizi belirtir, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bir kez daha sağduyu ve Fair-Play'e davet eder, bu çirkin olayların sorumlularının adalet önünde bir an önce hak ettikleri cezayı alacaklarına olan inancımızı vurgularız." ifadelerine yer verildi.